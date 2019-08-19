ارودغان يباغت الكورد ويقيل ثلاثة مسؤولين في مناطقهم بتهم

2019/08/19 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقالت وزارة الداخلية التركية يوم الاثنين رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للكورد في مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب.

ونقلت وكالات الأنباء عن بيان لوزارة الداخلية التركية أنها أقالت 3 رؤساء بلديات وعينت مسؤولين في مواقعهم.

وأضافت الوزارة أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية، ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

وتعد ديار بكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكوردية.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حذر، العام الماضي، بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية، التي جرت في وقت سابق من هذا العام، إذا تبين أن له صلة بالإرهاب.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد بأن له صلات بحزب العمال الكوردستاني.



وينفي الحزب ذلك ويقول إن الحكومة تستهدفه جورا.

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