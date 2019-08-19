أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم

2019/08/19 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و300 دينار للمائة دولار بعد ان كان 1201 دينار للدولار الواحد الأسبوع الماضي.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار …

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