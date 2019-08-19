2019/08/19 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الثلوج وهي تغطي في شهر آب قمم جبال لبنان رغم موجات الحر.ونشر المتخصص بالأحوال الجوية اللبناني ايلي خنيصر، عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو صوره طوني عبيد من محيط القرنة السوداء والتي تقع في جبل المكمل في قضاء الضنية ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثلوج تغطي قمم لبنان رغم موجات الحر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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