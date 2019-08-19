2019/08/19 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة القوة الجوية تشد الرحال الى بيروت للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للموسم الكروي الجديد

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