الانواء الجوية : طقس حار للايام الأربعة المقبلة

2019/08/19 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي،اليوم الاثنين, طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للأنواء الجوية تلقت وكالة /بدر نيوز/ نسخة منه، ان “طقس غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً، ومشمساً في الشمال وحاراً في الجنوب” مشيراً الى ان “درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستكون بمعدل 45 مْ وفي […]

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