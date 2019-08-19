2019/08/19 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراقبون للشأن الامني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، أن الحشد الشعبي احبط ولادة ما اسموها قندهار خانقين في المحافظة.وقال سليم الشمري مراقب للشأن الامني بيعقوبه في تصريح، ان "داعش رمى بثقله لإيجاد موطئ قدم له في ريف قضاء خانقين100كم شمال شرق بعقوبة والتي تضم بساتين واراضي زراعية واسعة تشكل تضاريس معقدة للغاية للاختباء”.

واضاف الشمري، ان "انتشار الحشد الشعبي في ريف خانقين احبط محاولة عصابات داعش تحويله الى قندهار جديدة لافتا الى ان الحشد يلعب حاليا راس الحربة في مواجهة داعش في ريف خانقين ومناطق واسعة من ديالى".

وأكد مؤيد التميمي مراقب امني الى، ان "داعش حاول استثمار طبيعة الاوضاع في قرى ريف خانقين وتضاريسها المعقدة وتنوعها القومي من اجل بث الفوضى واثارة الفتن لكنه فشل بدماء مقاتلي الحشد الشعبي الذين قدموا اروع التضحيات خلال الاشهر الماضية".

واضاف التميمي ،ان "محاولة داعش انشاء قندهار خانقين مؤامرة بائت بالفشل لافتا الى ان استقرار الوضع الامني في قرى الريف لم ياتي من فراغ بل من خلال دماء زكية قدمها الحشد الشعبي للانتصار على داعش واعوانه".

يذكر ان قوات الحشد الشعبي انتشرت منذ اشهر عدة في ريف خانقين بعد تصاعد موجه هجمات تنظيم داعش الإجرامي واستهدافها للمدنيين الابرياء.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط ولادة قندهار خانقين في ديالى) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط ولادة قندهار خانقين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).