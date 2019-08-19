2019/08/19 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتهم القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، السفارة الامريكية في بغداد بتهويل تصريح يوسف الناصري بشأن حل الجيش، مشيراً الى ان تجربة الجيش والحشد والشرطة في تحرير الأراضي كانت فريدة من نوعها.وقال الكاظمي لبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” إن “الحشد الشعبي جهة رسمية وخاضع للقوانين والأوامر الديوانية الصادرة من الحكومة”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدر تهاجم السفارة الامريكية وتتهمها بتهويل تصريح الناصري المركز الخبري الوطني.

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