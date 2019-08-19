حقوق الانسان تكشف مخالفة دستورية بطرق المنطقة الخضراء.. هذا ما على الحكومة فعله

2019/08/19 | 10:49

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاثنين (19 اب 2019)، وجود خرق دستوري بشأن طرق المنطقة ال...





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