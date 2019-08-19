خطوات بسيطة تحول هاتفك القديم الى كاميرا امنية

2019/08/19 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..يسعى كثيرون إلى شراء كاميرات أمنية مكلفة أحياناً لمراقبة أطفالهم أثناء وجودهم خارج المنزل، أو حتى لتأمين المنزل من الخارج، لكن ما لا يعلمه الكثير من المستخدمين أنه يمكن القيام بكل ذلك بدون إنفاق أي أموال إضافية، وذلك من خلال إعادة تدوير الهواتف القديمة التي لم تعد تستخدمها.ويمكن تحويل أحد الهواتف القديمة […]

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