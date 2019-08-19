للقضاء على التعب اثناء المشي ولركض اسهل علماء يبتكرون “الشورت الالي”

2019/08/19 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..يسعى الكثير من الأشخاص لممارسة الأنشطة والمشي خلال حياتهم اليومية، إلا أن الشعور بالتعب قد يقف حائلا بينهم وبين تحقيق ذلك الهدف، الأمر الذي دفع علماء لابتكار “شورت” آلي، يسهّل المشي أو الركض على مرتديه.ويزن هذا الشورت البيوميكانيكي 5 كيلوغرامات، وهو مزود ببطارية تحيط بالخصر، بينما يقع المحرك عند مستوى الكليتين ويشغّل […]

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