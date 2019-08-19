2019/08/19 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أفادت مصادر برلمانية في العراق، أنه جار العمل من أجل العودة إلى العملة المعدنية القديمة التي كانت تستخدم على مدى عقود في البلاد.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، حنين القدو: "بحثنا مع المسؤولين في البنك المركزي ضرورة إعادة العمل بالعملات المعدنية التي كانت تستخدم في الع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيعود العراق لــــ "العملة المعدنية" القديمة ..؟!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيعود العراق لــــ "العملة المعدنية" القديمة ..؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).