2019/08/19 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ رفائيل نادال حامل اللقب على الزخم في كندا، وتغلب بسهولة على الأرجنتيني جيدو بيا بنتيجة 6-3 و6-4، ليبلغ دور الثمانية لبطولة كأس روجرز للتنس الليلة الماضية.وقاوم نادال، الذي نال لقبه الرابع في البطولة في العام الماضي، الرياح وكسر إرسال بيا أربع مرات في طريقه للانتصار.وفي أول بطولة منذ الخسارة أمام روجر فيدرر في قبل نهائي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادال يروض الرياح ويهزم بيا ويبلغ دور الثمانية في مونتريال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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