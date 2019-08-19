القرار بيد النظام الايراني!

2019/08/19 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب تزداد الاوضاع في العراق صعوبة وتعقيدا مع تزايد الدور والنفوذ المشبوه للنظام الايراني فيه، والذي يثير السخرية إن هذا الدور والنفوذ المشبوه لم يعد محصورا في داخل...أكمل القراءة ←

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