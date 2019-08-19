2019/08/19 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، اليوم الاثنين، ان الفصل التشريعي المقبل سيكون محددا لمراقبة الحكومة، مشيرا الى وجود عدد من الأسئلة البرلمانية واكثر من أربعة استجوابات يجب ان تنفذ خلال الفصل البرلماني المقبل.وقال الخالدي في تصريح للمركز الخبري الوطني NNC، ان “الفصل التشريعي المقبل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “التخطيط الاستراتيجي” تستعد للفصل البرلماني بحزمة اسئلة وأربعة استجوابات المركز الخبري الوطني.

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