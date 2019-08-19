الحلبوسي يزور مقر وزارة الدفاع

2019/08/19 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مقر وزارة الدفاع ، والتقى وزيرها نجاح الشمري وكبار الضباط من القادة والامرين فيها “.

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