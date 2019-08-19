2019/08/19 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة مع صعود الأسهم والدولار، لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساعدا المعدن النفيس على تسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1513.17 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، لكنه ينهي الأسبوع مرتفعا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يسجل ثالث أسبوع من المكاسب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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