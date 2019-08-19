2019/08/19 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي لقيامها بالتدخل في أمور لا تخصها وحديثها عن كأس غرب آسيا.وقال مسعود في تصريحات متلفزة إن "اتحاد كرة القدم لم يقرر حتى لحظة كتابة هذه السطور إقالة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مؤكدا أن كل ما يقال وا يجري تداوله في هذا الشأن لا علاقة له بالواقع إطلاقاواضاف إن حنان الفتلاوي لا تمتلك أية خبرة بالرياضة كي تتحدث عن كسر الكأس مطالبا إياها بعدم التدخل بالرياضة وأن تتفرغ لشؤونها السياسية.أما فيما يتعلق بالمدرب فقد ألمح مسعود إلى أن الاتحاد ينتظر تقرير لجنة المنتخبات لاتخاذ القرار النهائي بخصوص كاتانيتش مؤكدا أن استقالات أعضاء اتحاد الكرة لم تقدم رسمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الخالق مسعود لحنان الفتلاوي : لاتتدخلي بالرياضة وتفرغي لشؤونك السياسية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الخالق مسعود لحنان الفتلاوي : لاتتدخلي بالرياضة وتفرغي لشؤونك السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).