مقترح برلماني بشأن العملة.. و

2019/08/19 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الإثنين 19 آب/أغسطس، عن مقترح تم طرحه على البنك المركزي بشأن العملة النقدية العراقية، فيما أشارت إلى موقف الأخير من المقترح.

اقترحت اللجنة المالية إعادة اعتماد العملة المعدنية وحذف الأصفار قبل اتخاذ تلك الخطوة لتكون هناك قيمة للفئات النقدية الصغيرة

وقال عضو اللجنة حنين القدو في حديث صحفي، إن "لجنته أكدت خلال اللقاءات والنقاشات مع المسؤولين في البنك المركزي، على ضرورة إعادة العمل بالعملات المعدنية والتي كان تستخدم في العراق خلال العقود الماضية، بدلاً من الورقية التي تتعرض للتلف وتطبع بكميات كبيرة مرة أخرى".

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أضاف قدو، أن "أحد أعضاء اللجنة اقترح استباق عملية سك العملة المعدنية بخطوة حذف الأصفار من العملات الحالية لتكون هناك قيمة للفئات النقدية الصغيرة"، عادًا أن "استخدام الفئات المعدنية ونزولها للتداول يعطي قيمة اعتبارية للعملة".

بين قدو أيضًا، أن "العملة النقدية لعدد من دول الجوار قوية جدًا مقابل الدولار، ومع هذا نجد أن لديها عملة معدنية بهدف الحفاظ على العملة وعدم الحاجة إلى طلب المزيد من الأوراق النقدية خصوصًا ذات الفئات الصغيرة"، فيما أعرب عن استغرابه من "سياسة البنك المركزي التي لا تحبذ طرح العملات المعدنية للتداول في السوق العراقية".

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