موتورولا تجلب ميزات كاميرا GoPro عبر هاتفها الجديد

2019/08/19 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد الذكي المسمى (Motorola One Action)، والذي يحاول العمل ككاميرا حركة عبر تمتعه بكاميرا خلفية تتضمن عدسة بزاوية فائقة تبلغ 117 درجة، إلى جانب التقاط الفيديو بدقة 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية.وذكرت الشركة ، ان ” كاميرات الحركة تُعد بمثابة النوع الوحيد من الكاميرات الرقمية التي حافظت […]

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