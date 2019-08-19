كروب شبابي يرسم البسمة على وجوه الايتام من خلال مبادرة إنسانية

2019/08/19 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24: تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم الدولة الإسلامية على شنگال في الثالث من آب عام 2014، فقد الكثير من الأطفال والديهم، نتيجة أفعال داعش الوحشية، وعاشوا خمس سنوات بين معاناة، الايتام والمرض والفقر دون الحصول على مساعدات.في حديث ل “ايزيدي 24” قال “فواز حجي”، مدير مجموعة سنابل المستقبل لتطوير المجتمع المدني، …

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