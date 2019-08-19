2019/08/19 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مكتب مفتش عام الداخلية اليوم الاثنين القبض على ضباط ومنتسبين في مديرية نجدة بغداد بتهمة الاستغلال الوظيفي.وذكر بيان للمكتب تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المفرزة الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية، القت القبض على ضابط برتبة مقدم يشغل منصب آمر قاطع نجدة في بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتش الداخلية: آمر قاطع نجدة ببغداد و6 منتسبين متهمون بالاستغلال الوظيفي وكالة خطوة برس.

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