2019/08/19 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة المثنى ، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على خمس أشخاص يطلقون العيارات النارية عشوائياً في المحافظة. وذكر بيان للقيادة ، أنه ” بعد ورود معلومات مؤكدة وأولية إلى مديرية شرطة قضاء الرميثة مركز شرطة النجمي عن وجود خمس أشخاص يستقلون دراجات نارية وأحدهم يحمل سلاح نوع نبدقية كلاشنكوف نصف أخمس صيني يقومون بإطلاق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على خمس أشخاص يطلقون العيارات النارية عشوائياً في المثنى النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على خمس أشخاص يطلقون العيارات النارية عشوائياً في المثنى) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على خمس أشخاص يطلقون العيارات النارية عشوائياً في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).