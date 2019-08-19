سورية تدين اجتياز آليات تركية الحدود باتجاه خان شيخون

2019/08/19 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدانت الخارجية السورية، الاثنين، قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية التركية والدخول إلى مدينة سراقب في طريقها إلى خان شيخون، معتبرة أن ذلك يؤكد مجددا استمرار الدعم اللامحدود الذي يقدمه النظام التركي للمجموعات الإرهابية.وذكر بيان للخارجية اطلعت عليه /المعلومة/، إن “آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية قامت […]

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