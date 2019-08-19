اختيار حكم عراقي لقيادة مباريات كأس العالم للرجال بكرة السلة التي ستقام في الصين الأسبوع المقبل

2019/08/19 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي ” أحمد علي الشويلي ” لقيادة مباريات كأس العالم للرجال بكرة السلة التي ستقام في الصين الأسبوع المقبل “.ويعد هذا الاختيار هو الاول لحكم عراقي لقيادة مباريات في بطولة كأس العالم ، حيث يعتبر إنجازا للسلة العراقية”.يذكر أن الحكم المتألق ” أحمد علي الشويلي ” شارك […]

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