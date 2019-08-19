الاعلام الرقمي يشيد بقرار القضاء بشأن تجريم “المواقع الالكترونية الوهمية”

2019/08/19 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد مركز الاعلام الرقمي ، على ضرورة تحديد معنى المواقع الالكترونية الوهمية التي وردت في البيان الاخير لمجلس القضاء الاعلى.وذكر المركز في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان ‘البيان الاخير لمجلس القضاء الاعلى الصادر في يوم الثلاثاء السادس من شهر اب الجاري، استخدم عبارة (المواقع الالكترونية الوهمية) في معرض توجيهه […]

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