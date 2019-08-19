على خطى “القدسية”.. عرض للازياء في الحبانية يثير الجدل بدعوى “الاعراف العشائرية”

2019/08/19 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالب اهالي مدينة الفلوجة، بإقالة مدير مدينة الحبانية السياحية، مؤيد مشوح، احتجاجاً على إقامة مهرجان للأزياء هناك.الاعراف العشائرية مرة اخرى ونظمت ادارة المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الأنبار، قبل ايام مهرجان الموضة والجمال 2019 لعرض الازياء “ولأول مرة في المحافظة، بمشاركة واسعة من كافة محافظات العراق”، وفقاً لبيان المدينة.وحمل أهالي […]

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