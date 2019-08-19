2019/08/19 | 11:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، ان اقليم كردستان لم يسلم منافذه الحدودية الى هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة المركزية ببغداد.
وقال الحمامي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء وكافة الاطراف المعنية اتفقت في تأريخ 28/7/ 2019 مع هيئة المنافذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي: كردستان لم تسلم منافذها الحدودية لغاية الان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، ان اقليم كردستان لم يسلم منافذه الحدودية الى هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة المركزية ببغداد.
وقال الحمامي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء وكافة الاطراف المعنية اتفقت في تأريخ 28/7/ 2019 مع هيئة المنافذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي: كردستان لم تسلم منافذها الحدودية لغاية الان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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