الحمامي: كردستان لم تسلم منافذها الحدودية لغاية الان

2019/08/19 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، ان اقليم كردستان لم يسلم منافذه الحدودية الى هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة المركزية ببغداد.وقال الحمامي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء وكافة الاطراف المعنية اتفقت في تأريخ 28/7/ 2019 مع هيئة المنافذ […]

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