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الحمامي: كردستان لم تسلم منافذها الحدودية لغاية الان


الحمامي: كردستان لم تسلم منافذها الحدودية لغاية الان
2019/08/19 | 11:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي، الاثنين، ان اقليم كردستان لم يسلم منافذه الحدودية الى هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة المركزية ببغداد.

وقال الحمامي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان ” الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء وكافة الاطراف المعنية اتفقت في تأريخ 28/7/ 2019 مع هيئة المنافذ […]

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