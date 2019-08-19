عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه في العاصمة

2019/08/19 | 11:51

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بغداد اليوم- بغداد

نوهت قيادة عمليات بغداد، الاثنين (19 اب 2019)، عن تفجير مسيطر عليه، ضمن منطقة "الزيدان" ...





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