اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية

2019/08/19 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمركز حصل عليه موقع "الغدير، ان" اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة اليوم، كالتالي:- سعر بيع للدولار = 120.500- سعر شراء للـدولار = 119.500انتهى..م.م

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