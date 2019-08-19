حرب التصريحات تتصاعد بين الفتلاوي وعبد الخالق مسعود

2019/08/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..هاجمت مستشارة رئيس الوزراء النائبة السابقة حنان الفتلاوي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود متهمة اياه بأنه سبب مشاكل الكرة العراقية.

وقال الفتلاوي في تغريدة على صفحتى في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مخاطبة مسعود ” اعترف لك بعدم معرفتي بالرياضة وراح اتركها لخاطرك”

واضافت ” المشكلة بيك ما تعرف رونالدو من ميسي ومجلب بالاتحاد ومن يومك ماشافو الناس فرحة”

ونصحت الفتلاوي مسعود بعدم الانفعال وقالت متهكمة ” الانفعال لاصحاب السمنة قد يسبب الجلطة، وبذلك تخسرك رياضة العراق والعالم”

تغريدة الفتلاوي جاءت ردا على رئيس اتحاد كرة القدم العراقي الذي قال في تصريحات متلفزة إن حنان الفتلاوي لا تمتلك أية خبرة بالرياضة كي تتحدث عن كسر الكأس، مطالبا إياها بعدم التدخل بالرياضة وأن تتفرغ لشؤونها السياسية.

وكانت الفتلاوي سبق وان قالت في حديث لبرنامج “حق الرد” الذي تبثه قناة السومرية، إن”يونس محمود رمز وطني، ورمز من رموز الكرة العراقية، ولو كان القرار بيدي فإن أول قرار اتخذه هو أن أجعله رئيساً لاتحاد الكرة”.

ورأت الفتلاوي، أن “يونس محمود يستحق أن يكون رئيساً للاتحاد بموضوعية وبتجرد”، معتبرة أن “محمود أفضل من عبد الخالق مسعود (الرئيس الحالي لاتحاد الكرة)، ولا تجوز المقارنة بينهما”.

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