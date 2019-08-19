2019/08/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أدى رئيسا محكمتي استئناف ذي قار وديالى اليوم الاثنين اليمين أمام رئيس مجلس القضـاء الأعلى القاضي فائق زيدان.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “القاضي محمد حيدر والقاضي حسين كاظم اديا اليمين امام السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان كرؤساء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



قاضيان يؤديان اليمين لترؤس محاكم ذي قار وديالى وكالة خطوة برس.

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