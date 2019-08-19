2019/08/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، الاثنين، بأن الهجوم الانتحاري المروع في كابول الذي قتل فيه 63 من ضيوف حفل زفاف يأتي وسط مساع للتوصل إلى اتفاق سلام في البلاد بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.وقالت الصحيفة في تقرير نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء كانوا مفجرين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: أميركا تستغل تفجير كابول الأخير للابقاء على قواتها بافغانستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية: أميركا تستغل تفجير كابول الأخير للابقاء على قواتها بافغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).