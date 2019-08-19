هتافات سودانية مناوئة تجبر عادل الجبير على مغادرة الخرطوم

2019/08/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، السبت إلي مغادرة الخرطوم ، نتيجة هتافات مناوئة، على هامش احتفالات السودانيين بالتوقيع النهائي على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، حول نقل الحكم إلى سلطة ذات طابع مدني.وشارك الجبير بالحضور في مراسم التوقيع، وعقد مؤتمراً صحافياً، زعم فيه بالعمل على رفع اسم …

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