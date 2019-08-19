2019/08/19 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موقف صارم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة عبدالمهدي تتأرجح على " كف عفريت " .. هل ستتم الإطاحة قريباً ؟) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة عبدالمهدي تتأرجح على " كف عفريت " .. هل ستتم الإطاحة قريباً ؟) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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