2019/08/19 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف صارم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة عبدالمهدي تتأرجح على " كف عفريت " .. هل ستتم الإطاحة قريباً ؟) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة عبدالمهدي تتأرجح على " كف عفريت " .. هل ستتم الإطاحة قريباً ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).