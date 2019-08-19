English | كوردى

حكومة عبدالمهدي تتأرجح على " كف عفريت " .. هل ستتم الإطاحة قريباً ؟


حكومة عبدالمهدي تتأرجح على
2019/08/19 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موقف صارم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة عبدالمهدي تتأرجح على " كف عفريت " .. هل ستتم الإطاحة قريباً ؟) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة عبدالمهدي تتأرجح على " كف عفريت " .. هل ستتم الإطاحة قريباً ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا