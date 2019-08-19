السلطات تقبض على ايرانيين بتهمة سرقة محل للصيرفة في العاصمة بغداد

2019/08/19 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاثنين عن القاء القبض على ايرانيين اثنين بتهمة سرقة محل للصيرفة بالعاصمة.

وقالت القيادة في بيان اليوم ان القوات الأمنية في عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام وامن واستخبارات بغداد تمكنت من اعتقال متهمين اثنين يحملون الجنسية الإيرانية لقيامهما بسرقـــة محل للصيرفة فــــي منطقة "شهداء العبيدي" حيث ضبط بحوزتهم المبلغ المسروق.

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