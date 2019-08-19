إيران تستقبل نحو 8 ملايين سائح خلال عام

2019/08/19 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مساعد الرئيس الايراني علي اصغر مؤنسان، الاثنين، أن عدد السياح الاجانب الوافدين الى البلاد شهد نمواً بنسبة 40 بالمئة خلال الاشهر الاربعة الماضية.وقال مؤنسان في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، إنه في العام الماضي (الايراني بدأ في 21 آذار/مارس) وفد الى البلاد 7 ملايين و 800 الف سائح كما إن نسبة السياح […]

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