نائب يطالب الحكومة بإرسال الطلبة المتفوقين ببعثات لاكمال دراستهم على نفقتها

2019/08/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس النواب، آراس حبيب كريم، الاثنين، الحكومة إلى المبادرة بإرسال الطلبة المتفوقين ببعثات لاكمال دراستهم على نفقتها.وقال حبيب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذا العام نسبة المتفوقين من الطلبة في المرحلة الإعدادية ملفتة للنظر حقاً.وفي الوقت الذي لايفرق الذكاء بين من هو منحدر من طبقة فقيرة جداً وبين […]

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