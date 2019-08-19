خطأ قاتل يرتكبه مستخدمو آيفون يهلك البطارية

2019/08/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا لاحظت أن بطارية هاتفك “الآيفون” أخذت تضعُف شيئا فشيئا، فإنه من الوارد أن يكون الأمر ناجما عن أمرين اثنين يمكن تجاوزهما، بحسب خبراء تقنيين.وبحسب موقع “shefinds”، فإن الاحتمال الأول هو أن تكون البطارية في حاجة إلى الاستبدال لأنها بلغت درجة متقدمة من التلف، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون ضعف البطارية ناجما عن خطأ شائع

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