2019/08/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

دعت كتلة سائرون النيابية، الاثنين، الحكومة إلى إعادة رسم برنامجها فيما يتعلق بالجانب الخدمي، محذرة من غ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سائرون تحذر الحكومة من غضب الشعب لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سائرون تحذر الحكومة من غضب الشعب لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).