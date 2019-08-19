التخطيط الاستراتيجي

2019/08/19 | 12:04

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي حازم الخالدي، اليوم الاثنين، ان الفصل التشريعي...

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