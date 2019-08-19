الداخلية: القبض على قاتل وسارق في بغداد

2019/08/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، الاثنين، بإلقاء القبض على قاتل وسارق في بغداد.

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