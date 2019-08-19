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اعتقال عصابة سرقت 66 مليون دينار وسط بغداد


اعتقال عصابة سرقت 66 مليون دينار وسط بغداد
2019/08/19 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وزارة الداخلية، الاثنين، بإلقاء القبض على عصابة سرقت 66 مليون دينار وسط بغداد.

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