اعتقال عصابة سرقت 66 مليون دينار وسط بغداد

2019/08/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، الاثنين، بإلقاء القبض على عصابة سرقت 66 مليون دينار وسط بغداد.

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