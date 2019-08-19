بينهم فتاة.. اعتقال 7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ببغداد

2019/08/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة علميات بغداد، الاثنين، القاء القبض على سبعة متهمين بينهم فتاة وفق مواد قانونية مختلفة بمناطق متفرقة من العاصمة.

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