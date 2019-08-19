قطر تبيع 4 شحنات من خام الشاهين للتحميل في تشرين الأول بعلاوات أقل

2019/08/19 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال تاجران يوم الاثنين إن قطر للبترول باعت أربع شحنات من خام الشاهين، للتحميل في أكتوبر تشرين الأول بمتوسط علاوة 1.71 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، انخفاضا من 1.82 دولار قبل شهر.

وأضاف المصدران أن قطر للبترول حددت سعر الشحنات في العقود محددة الأجل للتحميل في أكتوبر تشرين الأول عند علاوة 1.81 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي انخفاضا من 1.84 دولار قبل شهر.

والشحنات الأربع للتحميل في الفترة بين الأول والثاني من أكتوبر تشرين الأول و16-17 و28-29 و29-30 من الشهر ذاته.

وقال التاجران إن شل اشترت شحنتين بينما اشترت شيفرون شحنة واحدة.



وما زال مشتري الشحنة الأخيرة غير معروف.

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