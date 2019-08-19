اعتقال سبعة متهمين بينهم فتاة وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد

2019/08/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال سبعة متهمين بينهم فتاة وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة اجرام وامن واستخبارات بغداد، تمكنت من اعتقال سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة.



حيث تم اعتقال متهمين اثنين يستقلون عجلة نوع "امبالا" في منطقة الكرادة ضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود كمية من مادة الكرستال المخدرة".

وبينت انه "تم اعتقال متهمين اثنين يحملون الجنسية الإيرانية لقيامهما بسرقة محل للصيرفة في منطقة "شهداء العبيدي" حيث ضبط بحوزتهم المبلغ المسروق، فيما تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة "الصابيات" شمالي بغداد، بالإضافة الى اعتقال متهمة وفق المادة (406/ القتل العمد) في منطقة المعالف غربي بغداد".

وتابعت أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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