تنويه ..عمليات بغداد تعلن عن تفجير مسيطر عليه غرب العاصمة

2019/08/19 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، أنها ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تابعة لتنظيم “داعش” غربي العاصمة. وقالت القيادة في بيان لها , ” سيقوم الجهد الهندسي في فرقة المشاة السادسة بعد قليل بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابية وذلك ضمن منطقة الزيدان غربي بغداد ، لذا نسترعي انتباه المواطنين …

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