عمليات بغداد تصدر تنويها بشأن عمليات تفجير مسيطر عليها غربي بغداد

2019/08/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت عمليات بغداد، اليوم الاثنين، تنويها بشأن اجرائها عمليات تفجير لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابية مسيطرعليها غربي العاصمة.

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