تدمير ثلاثة اوكار وضبط انفاق لداعش في كركوك

2019/08/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تدمير ثلاثة اوكار للارهابيين كما ضبطت انفاق تستخدم لعصابات داعش الارهابية في كركوك.

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