القبض على عصابة مختصة بالسرقة في بغداد وضبط مبالغ كبيرة

2019/08/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة مختصة بالسرقة وعدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز}، نسخة منه، أن "مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، تمكنت من القاء القبض على عصابة لقيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره ٦٦ مليونا و ٧٠٠ الف دينار من داخل محل صيرفة في بغداد"، مبيناً أنه "تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن قيامهم بحادث السرقة".وأضاف البيان، أن "مفارز مكتب المدائن لمكافحة الاجرام ألقت القبض على ٣ متهمين لقيامهم بقتل شخص لوجود خلاف عشائري بين الطرفين تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن قيامهم بجريمة القتل".وأشار البيان، إلى أن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الاجرام القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره ٤٠ الف دولار امريكي و٥ ملايين دينار ومصوغات ذهبية من داخل دار شمالي العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أنه "تم التحقيق معه واعترف صراحة عن قيامه بحادث السرقة".انتهى

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