نهاية مروعة لفتاة خطف نظرها شاب وسيم – فيديو

2019/08/19 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسببت فتاة تقود دراجة نارية في حادث تصادم مروع برجل يقود دراجته الهوائية، بعد أن خطف رجلًا وسيمًا أنظارها عندما كان يمارس تمارين الركض على جانب الطريق.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مقاطعة آنهوي شرق الصين، الرجل وهو يقود دراجته ثلاثية العجلات، وفجأة جاءت فتاة تقود دراجتها النارية خلفها، ولكن سرق رجلا وسيما أنظارها عندما كان يركض على جانب الطريق الآخر، وأهملت مراقبة طريقها إلى الأمام، مما تسبب في اصطدامها بالرجل وسقوطهما هما الاثنين بطريقة مروعة على الأرض.

ووفقا لموقع لايف ليك، أصيب الرجل العجوز الذي كان يركب دراجة ثلاثية العجلات، ولكن من حسن الحظ لا توجد مشكلات خطيرة للضحية أو الفتاة.

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